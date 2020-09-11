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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi tapınak ziyaretçi akınına uğruyor

İHA

Tarihi tapınak ziyaretçi akınına uğruyor

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan dünyada ünlü Apollon Tapınağı, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Kuruluşu Milattan Önce 7. Yüzyıla kadar dayanan, Hellenistik ve Roma Dönemlerindeki görüntüsü ile günümüze kadar ulaşan Apollon Tapınağı’nın ziyaretçi sayısı, alınan Covid19 tedbirleri sayesinde giderek artıyor.
Eylül ayına girilmesinin ardından Didim’de her geçen gün yabancı misafir sayısında artış gözlenmeye başladı. Didim’de yılın 12 ayı yaşanmaya başlanan turizm faaliyetleri sayesinde özellikle yabancı misafirlerin gözdesi konumundaki Apollon Tapınağı ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Milet Müze Müdürü Baran Aydın, yaptığı bilgilendirmede Apollon Tapınağı’nın Aydın’da en fazla turist alan yer olduğunu ifade etti. Aydın, “Tarihi bir kült merkezi olarak ün kazanan antik çağın en önemli iki büyük yapısından biri olan Apollon Tapınağı, Aydın ilinde en fazla turist alan noktalardan bir tanesi. Covid19 tedbirlerinin üst düzeyde olması nedeniyle özellikle yabancı turistler tarafından tercih edilen Apollon Tapınağı’na geçen yıl 160 bin turist ziyaret etti. Bu sezon bu sayının artacağını düşünüyoruz. Havanın da temiz olması nedeniyle antik çağlardan bu yana sık sık ziyaretçi alan Apollon Tapınağı, dünyadaki Delfi Adasındaki Apollon Tapınağı ile birlikte ikinci tapınaktır. Bu sene de 120’ye 60 metre ebatlarındaki kutsal mekanlardan olan Apollon Tapınağı’ndaki arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları da devam edecek” dedi.
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, Didim’de turizmin gelişmesi ve yılın 12 ayına yayılabilmesi için çalıştıklarını ifade ederek, “Yerli misafirlerin okulların açılması, iş ve aile durumlarına göre tatillerini planlaması nedeniyle genellikle kış döneminde Didim boşalıyor. Yabancı misafirler ise neredeyse yılın 12 ayı Didim’e geliyor. Didim’de konut edinmiş yaklaşık 15 bin yerleşik misafirler sayesinde de Didim hareketliliğini koruyor. Kış aylarında yüz bin civarında seyreden nüfus yaz aylarında 500 binleri geçiyor. Bizlerin görevi Didim’deki turizmin yılın 12 ayına yayacak faaliyetleri planlamak. Bu amaçla da Didim Ticaret Odası olarak Didim’i tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Yabancı misafirler de yaptıkları konuşmalarda sağlıklı havası, denizi, sahilleri ve tarihi mekanları ile Didim’in çok güzel olduğunu ifade ederek herkesi Didim’e davet ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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