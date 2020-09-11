– Sultanlar Ligi 20202021 sezonu açılış karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta’yı 32 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Alexis, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Duygu, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin, Gizem, Elifsu, Ergül, Derya, Çağla, Selin, Sezen, Güldeniz, Nilay, Ece, Sude, Alesia
Antrenör: Ataman Güneyligil
Setler: 1425, 2725, 2628, 2522, 1513
Süre: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.