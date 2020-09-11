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Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Vasilantonaki (xx), Adams (xx), Janset Cemre (xx), Balkestein (xx), Aslıhan Kılıç (xx), Meryem Boz (xx) (Pınar Atasever), Ezgi Bektaş (xx), Aslıhan Kılıç (xx), Pelin Özkılıççı (xxx)

GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın (xx), Ergül Eroğlu (xx), Çağla Akın (xx), Selin Arifoğlu (xx), Güldeniz Onal (xx), Alesia (xx) (Gizem Guresen)

SETLER: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13

SÜRE: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray HDI Sigorta'ı 3-2 mağlup etti. Rakibine ilk seti vererek karşılaşmaya 1-0 yenik başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, çekişmeli geçen ve uzatmalara giden maçta Galatasaray´ı 3-2 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13 skorlarla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM

2020-09-11 22:16:05



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