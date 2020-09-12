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Germencik’te okulların dezenfeksiyon ve temizliği yapılıyor

İHA

Germencik’te okulların dezenfeksiyon ve temizliği yapılıyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş 20202021 eğitim öğretim dönemi öncesi tüm okulların temizliği ve dezenfekte çalışması yapılması için talimatını verdi.
Germencik Belediyesi ekipleri ilçe genelinde hizmet veren tüm ana okulu, ilköğretim okulları ile liselerde bahçe düzenlemelerini gerçekleştirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren ilçede yer alan tüm okulların koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edileceğini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, okulların eğitim öğretim dönemine hazır olacağını söyledi.
Eğitim öğretim dönemi öncesi tüm okullarda çalışma başlattıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “böylesi hassas bir konuda ekiplerimiz titizlikle çalışıyor” dedi. Öndeş “Koronavirüs pandemisi gün geçtikçe etkisini arttırmaya devam ediyor. Bu anlamda ilçemizde pandemiyi önlemeye yönelik ciddi çalışmalar yaptık ve devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizler için öncelikli. Şuan tüm çalışma ağırlığımızı başlaması planlanan eğitim öğretim dönemi sebebiyle okullarımıza vermiş durumdayız. Tüm okullarımızda bahçe düzenlemeleri ve temizlik çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki hafta merkezden başlayarak ilçemizde bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışması yapacağız” diye konuştu.

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