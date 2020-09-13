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Aydın'da evde eğitim gören öğrenciler için bilgisayar yardım kampanyası

DHA

Aydın'da evde eğitim gören öğrenciler için bilgisayar yardım kampanyası


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN'ın İncirliova ilçesinde iş insanı Hatice İrik, pandemi nedeniyle evde eğitim gören ancak bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için sosyal medyada 'bendevarım' etiketiyle kampanya başlatarak 'Sen de var mısın' diye sordu.  
İncirliova'da yaşayan iş insanı evli ve 1 çocuk annesi Hatice İrik, pandemi dolayısıyla okulların kapalı olması ve çocukların derslerinden geri kalmamaları için sosyal medyada 'sendevarmısın' etiketiyle kampanya başlattı. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlanacak.
İrik, ilk tableti de Doktor Reşit Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Ganime Demirtaş (12), aynı okulda 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Demirtaş (11) ile Nazmi Topçuoğlu ilkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Musa Can Demirtaş (10) kardeşlere teslim etti.
'HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'
Herkesin desteğine ihtiyaçlarını olduğuna vurgu yapan Hatice İrik, "Pandemi çocuklarımızın eğitimine engel olmasın. Bu süreçte hiçbir çocuğumuz fırsat eşitsizliği sebebiyle eksiksiz kalmasın. Her çocuğun bilgisayarı olmaya biliyor. Bütün çocuklar anne babaları için özeldir. Ancak onların da bazen elinden bir şey gelmiyor. Amacımız tüm gençlerimize faydalı olmaktır. Onlar bizim geleceğimiz. Gençler olmazsa biz yarını yaşayamayız. Onlar yarınlarımız bizim" dedi. Kardeşleriyle birlikte kullanacağı tableti alan Ganime Demirtaş, "Pandemi dolayısıyla derslerimden geri kaldım ve EBA'ya giremedim. Evde bilgisayar ve tabletim yoktu. Hatice abla da böyle bir kampanya başlattı. Onun sayesinde EBA'ya girip derslerimizi takip edebileceğiz. Bunu kardeşlerimle de paylaşacağım. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.  
 DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2020-09-13 12:33:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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