176 karikatürist ve 576 eser Kuşadası’nda buluştu

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, "Kuşadası'nın Değerleri Uluslararası Karikatür Yarışması" sonuçlandı. Yarışmada ödül alan eserler Kemal Arıkan Caddesi üzerinde sergilenmeye başlandı.



Kuşadası Belediyesi'nce bu yıl ilk kez düzenlenen ve teması "Kuşadası'nda Yaşam" olarak belirlenen uluslararası karikatür yarışmasının sonuçları belli oldu.Yarışmaya, 39 ülkeden 176 karikatürist toplam 576 eser ile katıldı. 18 eserin ödüle layık görüldüğü yarışmada birinciliği Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky, ikinciliği Türkiye'den Mehmet Atamer, üçüncülüğü ise Kazakistan'dan Galym Boranbayev kazandı. Büyük Jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görülen isimler ise Türkiye’den Mustafa Yıldız, Polonya’dan Izabela Kowalska ve Özbekistan’dan Makhmudjon Eshonkulov oldu.

Yarışmada ödül alan karikatürler Kemal Arıkan Caddesi'nde düzenlenen bir sergiyle Kuşadalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan yaptı. Toplam 40 eserin görücüye çıktığı sergiye Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası'nın Değerleri Uluslararası Karikatür Yarışması'nı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz yarışmaya dünyanın dört bir yanından çok değerli sanatçılar katıldı. Ödül alan isimleri tek tek tebrik ediyorum. Kuşadası kültür ve sanatın başkenti olmaya devam edecek" dedi. Sergi 21 Eylül tarihine kadar Kemal Arıkan Caddesi üzerinde 16.0000.00 saatleri arasında görülebilecek.



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