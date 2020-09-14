Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında müfettişler incelemesini tamamladı (2)

BAŞKAN VE 3 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Aydın'da, Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen S.T., adliyeye giderek şikayetçi oldu. Avukatı Murat Sultansu ile birlikte Didim Adliye Sarayı'na gelen S.T., Başkan Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Murat Sultansu, "İddialar çok vahim. Biraz da sıkıntılı bir durum var. Müvekkilin kimliğinin açığa çıkmaması için gizlilik kararı aldırdık. İfademizi ayrıntılı bir şekilde verdik. Birkaç kez tekrarlanan bir olay söz konusu. Bunun yanı sıra şantaj ve tehdit de var. Müvekkilimin bu kadar beklemesinin sebebi suçun çok ağır iddialar içeriyor olması" dedi.Tolga TAHÇI Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Aydın Tolga TAHÇI Bahattin ALBAYRAK
2020-09-14 12:14:07
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