Aydın’da ‘Ahilik Haftası’ kutlandı

Aydın’da ‘Ahilik Haftası’ kutlamaları Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk koyma programı ile başladı. Yılın ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi.



Aydın Valiliği önünde başlayan kutlama programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından Aydın Ticaret il Müdürü Şeref Yazıcı önderliğinde, Yılın Ahisi taksici Taşkın Telci, İlin Kalfası pastacı Mahsun Erol ve İlin Çırağı kaportacı Umutcan Karyiğit ile esnaf odası temsilcileri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Vali Aksoy, Yılın Ahisi seçilen 46 yıllık taksici Taşkın Telci’ye Vali Aksoy tarafından şed kuşatarak, Telci başta olmak üzere İlin Kalfası Mahsun Erol ve İlin Çırağı Umutcan Karyiğit’e ödüllerini takdim etti.



“Esnaflarımız hem ekonomiye hem de istihdama önemli katkılar sunuyor”



Esnafların toplumun en temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Esnaflarımız hem ekonomiye hem de istihdama önemli katkılar sunan bir kesimimiz. Ahilik kültürü de uzun yıllardan beri devam eden önemli bir kültür. Bunun korunması, yaşatılması ve bizden sonraki kuşaklara aktarılması oldukça önemli. Onların ortaya koyduğu disiplin ve esnaflık kültürü oldukça önemli” dedi.



Vali Aksoy, Korona virüs ile mücadele kapsamında her kesimin zor günler geçirdiğini kaydederek, “Pandemi dolayısıyla zor zamanlar yaşıyoruz. Birçok organizasyonları arzu ettiğimiz şekilde yapamıyoruz. Bu da elbet gelip geçecektir. Hep birlikte bu mücadeleyi başarı ile sonuçlandıracağız. Ortaya konan kurallara herkesin uyması hepimizin sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Aydın ilinde de bu anlamda birçok kurum kuruluşumuz ve vatandaşlarımız bu kurallara uyuyor. Pandemi sürecinin ortadan kalkması ve normal yaşantımıza dönmemiz hepimiz için büyük önem taşıyor. Esnafımızın da ticari hareketliliği bakımından da önem taşıyan bir konu. Umuyoruz ki önümüzdeki süreçte bu mücadeleyi başarı ile sonuçlandıracağız” diye konuştu.

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