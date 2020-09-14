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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenipazar’da İlköğretim Haftası kutlandı

İHA

Yenipazar’da İlköğretim Haftası kutlandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk sunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, ardından Merkez Orta Okulu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Çelenk törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, Şube Müdürü Ayfer Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Katılımcıların sosyal mesafeye uyduğu ve maske taktığı törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, Atatürk büstüne çelenk koydu.
Törenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, Şube Müdürü Ayfer Kaya ve okul müdürleri Merkez Orta Okulu’nda Destekleme ve Yetiştirme Kursu’nda bulunan 8. sınıfları ziyaret etti. Müdür Acar, yeni yılın hayırlı olmasını diledi. Heyet, son ziyaretini Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yaptı. Burada da kursa katılan 12. sınıf öğrencileri ziyaret edilerek öğretmenler ile birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

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