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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de fabrika sahipleri pamuktaki sorunlarını anlattı

İHA

Söke Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda pamuk sektörü içerisinde yer alan tüccar ve çırçır fabrikası sahiplerinin sorunları masaya yatırıldı. Gerçekleşen toplantıda AK Parti Milletvekili Metin Yavuz'a, fabrika sahipleri sorunlarını aktardı.

Söke’de fabrika sahipleri pamuktaki sorunlarını anlattı

Söke Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda pamuk sektörü içerisinde yer alan tüccar ve çırçır fabrikası sahiplerinin sorunları masaya yatırıldı. Gerçekleşen toplantıda AK Parti Milletvekili Metin Yavuz’a, fabrika sahipleri sorunlarını aktardı.
Toplantıya Söke Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, Tariş Birlik Başkanı İsmail Özer ve çırçırcı üyeler katıldı.
Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel “AK Parti Milletvekilimiz Metin Yavuz’a Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depo A Ş’mizin kuruluşunda ve sonraki aşamalarında bizlere desteğini hiç eksik etmediği için borsamızın projesine verdiği önem ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Sağel; “2020 pamuk sezonumuzun başlamasına az bir süre kalmıştır. Fakat geçtiğimiz yıl Mayıs ayında belirlenen Pamuk Primleri fiyatları 2020 sezonu için henüz açıklanmamıştır. Bu belirsizlik süreci üreticilerimizde kaygı ve tedirginlik oluşturmaktadır. Devletimizin üreticilerini arkasında hissetmeleri adına güven problemini aşmak için biran önce prim fiyat politikasının açıklanması beklenmektedir. Bildiğiniz üzere üreticilerimizin giderleri artmakta ve üreticilerimizin pamuk prim fiyatlarındaki beklentisi yükselmektedir. Sanayicimizin kullandığı pamuğa Türk pamuğu kullanma kotası koyarsak çırçırcılarımız da sattığı mahlıç pamuğun ticarettn de daha mutlu olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.
STK Başkanları üreticilerin ve çırçır sektörünün yaşadığı sorunları Milletvekili Metin Yavuz’a iletti.
Milletvekili Yavuz; “Çiftçi ve üreticilerimizle aynı taraftayız”
Pamukla ilgili olarak sektörün içerisinde yer alan tüm bileşenlerin sorunlarını yakından takip ettiğini dile getiren Ak Parti MYK Üyesi Aydın Milletvekili Yavuz, “Borsamız tarafından düzenlenen ve çırçır fabrikaları ile sektör temsilcileri ile bir araya geldiğimiz toplantının faydalı geçtiğini düşünüyorum. Tarım Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde Türkiye’de ithalat ve ihracat dengesinin oluşacağı ve fiyat politikasının bu denge üzerine oluşacağının garantisini vermişlerdir. Biz de bu garantinin güveni ile tereddüte gerek olmadığını söylüyoruz. Primlerin rakamsal olarak belirlenmesi geç kalmış olabilir ama Hükümetimiz bu çerçevede fiyatı belirleyecektir. Bu anlamda kimsenin kaygısı olmasın. Tarım Bakanlığımız her yıl gündeme gelen prim destekleme ödemelerinin belirli bir sisteme girmesi için de derin çalışmalar yürütüyor. Tüm Türkiye’de ekilen ürünlerin planlanması, arz ve talep dengesini gözeterek fiyatlandırmada üreticilerimizi de ezmeyecek şekilde planlanması ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde de borsada yaşandığı belirtilen sıkıntıların çözümü konusunda da girişimler yapılıyor. 2018 yılında destekleme miktarı olarak belirlenen 18 cent’in, bu yıl da 18 cent olarak uygulanması hem üreticimizi, hem de piyasayı rahatlatacak diye düşünüyorum. Bu çalışmaları gerek Maliye, gerekse Tarım Bakanlığımız yapıyor. Çiftçi ve üreticilerimizle aynı taraftayız. Sorunlarının aşılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Aydın’da yapılan desteklemelerin yarısından fazlasının pamuk üreticisine olduğunu görüyoruz. Elbette bu yeterli mi?, bununla ilgili ne eksiklik varsa gerekli yerlere bunları iletiyoruz. Raporlamaları gerek Bakanlıklarımıza, gerekse Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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