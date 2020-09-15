Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde HES kodu uygulaması başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde HES (Hayat eve sığar) kodu uygulaması başladı.

Kovid19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sporcuların ve vatandaşların sağlığı için Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe müdürlüklerine, gençlik merkezlerine, yurtlara ve tüm spor salonlarına girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacağı açıklandı.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar, SMS veya E Devlet üzerinden edindikleri HES kodu ile gençlik spor kuruluşlarına girebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.