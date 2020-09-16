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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da ev satışları yüzde 52 arttı

İHA

TÜİK 2020 yılı Ağustos ayı verilerine göre Aydın'da konut satışları yüzde 52,5 artış gösterdi.

Aydın’da ev satışları yüzde 52 arttı

TÜİK 2020 yılı Ağustos ayı verilerine göre Aydın’da konut satışları yüzde 52,5 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,5 oranında artarak 3 bin 902 oldu. Bu satışların 957’si ilk satış, 2 bin 945’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3’lük payla 12. sırada yer aldı.
İpotekli satışlar yüzde 118,1 arttı
Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,1 oranında artış göstererek bin 575 oldu. Bin 575 ipotekli satışın 429’u ilk satış, bin 146’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 76 bin 19 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 44,6 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 40,4 olarak gerçekleşti.
Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 oranında artış göstererek 2 bin 327 oldu. Bu satışların 528’i ilk satış, bin 799’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 94 bin 389 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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