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Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Menderes için şarkı besteledi Trafik Polisi İmamoğlu Menderes'i unutmadı

İHA

Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Menderes için şarkı besteledi Trafik Polisi İmamoğlu Menderes'i unutmadı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Muzaffer Alp İmamoğlu, 17 Eylül 1961’de idam edilen Aydınlı merhum Başbakan Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in vefatının 59.yılı anısına şarkı besteleyerek klip çekti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı olarak görevini sürdüren Muzaffer Alp İmamoğlu, Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes’in vefatının 59. yıl dönümü dolayısıyla sözü ve müziği kendisine ait olan “Menderes’e Ağıt” isimli şarkı besteledi. 27 Mayıs 1960 darbesi ile tutuklanarak yargılanan, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile birlikte idamına karar verilen Aydın’ın yetiştirdiği önemli isimlerden Demokrasi Şehidi Adnan Menderes için bestelediği şarkıya çektiği klibi sosyal medyada paylaşan İmamoğlu’nun eseri vatandaşların beğenisini kazandı.

Menderes’in sözünden etkilendi
Komiser Yardımcısı Muzaffer Alp İmamoğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes’in, 27 Mayıs 1960 darbesiyle iktidardan indirildikten sonra Yassıada'da yargılanırken çocukluk arkadaşı Ethem Menderes'e "Tövbeler olsun bir daha çiftlikten Aydın'a gelirsem. Oturacağım Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının dibine, başımı göğe çevireceğim, söğüt yapraklarının yüzümde dolaşmasının bana getireceği saadetle yetineceğim. Hiçbir şeye karışmayacağım" sözü ve 17 Eylül 1961'de idam edilen Menderes’in ne Çine Çayı'nı ne de Çakırbeyli mahallesindeki çiftliğini görememesinden etkilenerek şarkıyı bestelediğini kaydetti.
İmamoğlu, “Mesleğimi severek yapıyorum. Devletime ve insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Mesleğimi yaparken de sanatın müzik alanına yakın bir ilgimin olmasından dolayı müzikle ilgileniyorum. Kendi yazmış olduğum sözler, bestelerim var. Adnan Menderes için bestelediğim bu eser, yapımına şu anda önünde bulunduğumuz ve geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin ilk yapım aşamasında haberlere konu olan Adnan Menderes’in 1960 yılında Yassı Ada’da yakın arkadaşı Ethem Menderes’e içinde bulunduğu zorlu koşullardan etkilenerek söylediği özlem dolu sözler beni çok etkiledi. Ben de önce gönlüme sonra dilime dökülen, ‘Gölgende acı kahveyi çok mu gördün söğüt dalı?’ mısraları ile Menderes’e olan saygımı dile getirmek istedim” dedi.
“Menderes Türkiye ve Aydın için büyük bir değer”
Adnan Menderes’in Aydın ve Türkiye için büyük bir değer olduğunu sözlerine ekleyen İmamoğlu, “Kendisi çok büyük bir insan. Aydın’da çok seviliyor. Stadyumdan bulvara, bulvardan okullara birçok kamu kurum ve kuruluşuna ismi verilmiştir. Menderes kendi memleketine bir katkıda bulunmuş, ben de böyle bir eser yaparak kendisinin yaptığı katkının üzerine bir katkı koyabildiysem benim için ne mutlu” diye konuştu.
"İl Emniyet Müdürü Ekici’ye teşekkür etti"
Polis memuru İmamoğlu Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’ye kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Sanatsal yönünü İl Emniyet Müdürü Ekici’nin desteklediğini kaydeden İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;
“İl Emniyet Müdürümüze daha önce polis memurluğumun yanında sanatsak yönümü de ilettim. Son derece destekleyici bir tavrı vardı. Ufkumu açıcı bir takım önerilerde bulundu. Ondan sonra mesleğimin yanına hobi olarak müzik sevgim ile ürettiğim eserleri insanlara duyurmaya başladım. İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Suat Ekici’ye teşekkür ediyorum.”

"Menderes'e ağıt" şarkısının sözleri ise şöyle:
"Aydın'dan bir efe doğdu/Çaresize umut oldu/Darağacından milletin/Gönlüne süzülüp kondu/Özledin mi evladını/Yanar mısın Aydın Dağı/Yeter mi göğsüne kona/Bir avuç baba toprağı/O ki seni çok severdi/Her fırsatta yad ederdi/Gözünde tüten aşkının/Adını oğluna verdi/Unuttun mu bu davayı/Mahzun musun Çine Çayı/Gölgende acı kahveyi/Çok mu gördün söğüt dalı?"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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