Vali Aksoy, Çine’de incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe ziyaretleri kapsamında Çine’de yapılan yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu.

İlçe programları kapsamında Çine’ye giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Erdoğan’dan, ilçenin genel durumu ve korona tedbirleri konusunda bilgi alan Vali Aksoy, daha sonra Çine'de yapımı devam eden Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 8 bin metrekarelik bir alana inşa edilen ve maliyeti 15 milyon TL olan konağın, Eylül ayında hizmete açılması bekleniyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.