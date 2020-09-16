Didim Belediye Başkanı'nın tecavüzle suçlandığı çiftlik evi, dikenli tellerle çevrili (2)



HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan S.T.'nin ifadesinde yer alan, en yakın yerleşim yerine 2 kilometre mesafedeki, çevresi dikenli tellerle çevrili çiftlik evi havadan görüntülendi. Meclis üyesi A.Ç.'ye ait olduğu iddia edilen çiftlik evinde kimsenin olmadığı, kapısında ise asma kilit olduğu görüldü. Kapıda ve dikenli tellerin üzerinde 'Dikkat köpek var' ve 'Dikkat elektrik akımı' yazan tabelaların bulunduğu gözlendi.

'ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ'

Bölge halkından Turgutreis Gündoğan (60), "Açıkçası çok detaylı bilmiyorum ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Başkanı bilmiyorum ama A.Ç.'yi gidip gelirken görüyoruz. Ama selam bile vermezler. Gelip oy istemesini biliyorlar" dedi.

Tolga TAHÇI/AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Tolga TAHÇI

2020-09-16 15:08:47



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