Oğlunu evlendirebilmek için biriktirdiği altınları çalındı



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çiftçi Cavidan Bilgin'in (65) oğlunu evlendirmek için 10 yılda biriktirdiği 100 bin lira değerindeki altın, evinden çalındı.

3 çocuk annesi Cavidan Bilgin, 8 Eylül'de sabah kurumaya bıraktığı incirler için bahçesine gitti. Saat 09.30 sıralarında Arpadere Mahallesi'ndeki evine geri dönen Bilgin, kapının açık olduğunu gördü. İçeri girdiğinde dolapları karıştırılmış, yatakları yere devrilmiş halde bulan Bilgin, oğlu Ali Bilgin'i (34) evlendirebilmek için sakladığı 5 adet beşibiryerde ile 6 adet Cumhuriyet altının çalındığını fark etti. Bilgin'in sesine koşan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Evde parmak izi incelemesi yapan jandarma, kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

'HAYATIMIZI SÖNDÜRDÜLER'

Cavidan Bilgin, gözyaşları içinde "On yıllık birikimim gitti. O altınlar oğlumu evlendirebilmek içindi.

Yıllarca oğlumla birlikte çalışıp, biriktirmiştik ancak çaldılar. Kimden şüpheleneyim bilemiyorum. Gözüm gibi her gün bakardım o altınlara. Hırsızlık olduğu saatlerde evde kimse yoktu. Sonrasında, çalan kişiler belki geri getirir eve atarlar diye çok bekledim. Ama halen bir şey yok. Hayatımızı söndürdüler" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-09-16 17:48:18



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