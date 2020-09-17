Tarlada 'Survivor' yarışması



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde bir araya gelen 4 genç, tarlada kendi 'Survivor' yarışmasını yaptı. Yapılan ilginç parkurda kıyasıya yarışan gençler, doyasıya eğlendi.

Kırsal Turanlar Mahallesi'nde oturan Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Fatih Ceylan (22), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi Rıza Önder (24), sağlık memuru Ali Kılıç (23) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği öğrencisi Ercan Söner (22) bir araya gelerek 'Survivor' yarışması çekmeye karar verdi. Gençler, kendi imkanlarıyla traktör ve otomobil lastikleri ve küçük el arabalarıyla tarlada kendi parkurlarını hazırladı. Mahalleden 10 yarışmacı parkurda ter döktü. Lastiklerin üstünden ve içinden geçen yarışmacılar, tel örgünün altından süründükten sonra el arabalarına koydukları sepetleri taşıdı. Sepetlere ise plastik su şişelerini attı. Finalde ise 3 şişeyi sepete ilk olarak atan yarışmacı, galip sayıldı. Samanların üstünde oturan diğer yarışmacılar ise heyecandan yerinde duramadı. Gerçek Survivor´da yarışmacılar yatlarla deniz yoluyla gelirken, burada yarışmacılar kamyonetle geldi. Yarışmanın sonunda kazanan takım, kaybeden takıma 3 kilometrelik dönüş yolculuğunu yürüme cezası verdi. Gençler çekip, sosyal medyadan paylaştıkları videolar ilgi gördü.

'BİRLİKTE KARAR VERDİK'

Arkadaşlarıyla hep birlikte karar verdiklerini belirten Fatih Ceylan, "Arkadaşlarla bir akşam sohbet esnasında bir sosyal medya üzerinden kanal açmayı planladık. O anki sohbet anında videosunu çektik. Sosyal medya üzerinden paylaştık. Bu paylaşımının milyonlarca kişiye ulaşacağını düşündük. Ancak olayı genelleştirdiğimizde biz hiç komik insanlar değilmişiz bunu anladık. Dışarıda bir şey çekmeyi düşündük. Ama pandemiden dolayı sokakta yapamayacağımız anladık. Biz de kanal kenarındaki tarlada Survivor çekmeye karar verdik. Çevremizdeki arkadaşlarda böyle bir aktivite istiyormuş. Düşündüğümüzü yaptık ve bu ikinci video çekimimiz oldu. Bu çekimlerin ise devamının geleceğini düşünüyoruz. Biz eğlendik, izleyenleri de eğlendirmek istiyoruz" dedi.

Rıza Önder, Ali Kılıç ve Ercan Söner ise yarışmanın çok güzel geçtiğini ve devamının geleceğini belirterek hep birlikte güzel vakit geçirdiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2020-09-17 08:12:40



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