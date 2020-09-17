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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşın başvurularına Başkan Günel cevap verdi

İHA

Vatandaşın başvurularına Başkan Günel cevap verdi

Dünyayı etkisi alan korona virüs salgınına karşı yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi’nin çözüm ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa, salgınla mücadele sürecinin en dikkat çeken birimleri arasında yer aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir gününü Güvercin Masa’da geçirerek, gün boyu vatandaşlardan gelen taleplere direk cevap verdi.
Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat hizmet veren Güvercin Masa, son iki aylık dönemde 117 bin 938 başvuruya yanıt verirken, 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunan 1207 vatandaşa da alışveriş hizmeti sunmuştu. Başarılı çalışmaları nedeniyle Güvercin Masa çalışanlarını tebrik eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bugün vatandaşlardan gelen taleplere direk cevap vererek, hem çalışanlara destek sağladı hem de vatandaşlarla bire bir muhatap olarak sorunlarını anında çözdü.
Kuşadası Belediyesi, Türkiye’de korona virüs vakasının görüldüğü ilk günden itibaren ilgili tüm birimlerini harekete geçmiş, Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla ilgili birimlerin aldığı tedbir ve yürüttüğü çalışmalar halkın takdirini toplamıştı. Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Bugün Güvercin Masa’da çalışanlarımızla birlikte vatandaşlarımızdan gelen talep, sorun ve önerilere anında cevap verdik. Vatandaşların başvurularını, şikâyetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran Güvercin Masa ise salgın sürecinin görünmeyen kahramanları olarak hizmet veriyor. Vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, evlerinde, iş yerlerinde ya da sokakta gezici ekiplere veya eposta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa, son 2 aylık dönemde 117 bin 938 başvuruyu kayda alarak ilgili birim ve kurumlara iletti” dedi.
1207 kişiye alışveriş imkanı
Vatandaşların sorun ve önerilerini evlerinde ve iş yerlerinde alarak ilgili birimlere aktaran Güvercin Masanın gezici birimi ise salgın sürecinde 65 yaş üstü olmaları ve kronik rahatsızlığı bulunmaları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koştu. Güvercin Masa gezici birimi, son iki aylık dönemde evlerinden çıkamayan 1207 vatandaşın market, pazar ve eczane ihtiyaçlarını alarak faturaları ile birlikte evlerine teslim etti.
104 bin 492 başvuruya olumlu cevap
Öte yandan 104 bin 492 başvuruya olumlu yanıt veren Güvercin Masa, 9 bin 749 başvuruyu ise belediye dışı kurumlara iletti. Güvercin Masa’ya yapılan başvuruların 3 bin 738’si İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 15 bin 893’ü Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne, 6 bin 984’ü Fen İşleri Müdürlüğü’ne, 12 bin 329’u Temizlik İşleri Müdürlüğüne, 6 bin 624’ü Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 18 bin 582’si Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne, 6 bin 609’u Park ve Bahçeler Müdürlüğüne, 15 bin 227’si Zabıta Müdürlüğüne, 2 bin 9’u Özel Kalem Müdürlüğüne, 2 bin 729’u Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, 1799’u Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne, 2 bin 410’u İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, 489’u Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne, 486’sı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, 197’si Etüt Proje Müdürlüğüne, 134’ü Hukuk İşleri Müdürlüğüne, 82’si Bilgi İşlem Müdürlüğüne, 23’ü Yazı İşleri Müdürlüğüne, 13’ü ise Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne aktarıldı.

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