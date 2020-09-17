Güzelçamlı’daki 18.asırdan kalan dişbudak ağacı Başkan Günel’in talimatıyla kurtarıldı

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da Meşeli Kuyu Mevkii’nde bulunan ve 18. asırdan kaldığı tahmin edilen fraxinus angustifolia cinsi dişbudak ağacının çöplüğe dönen çevresi düzenlendi, ağacı tehdit eden enerji hattının güzergahı değiştirildi. Doğaseverlerin başvurusu üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla anıtsal değeri bulunan ağacın korunması için çevresinde düzenleme yapılırken, yaş tespitin kesin olarak yapılması ve anıt ağaç statüsüne alınması için başvuruda bulunuldu.

Güzelçamlı’da Meşeli Kuyu Mevkii’nde bulunan ve 18. asırdan kaldığı tahmin edilen Dişbudak ağacının tespit edilmesinin ardından çalışmalar başlatan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle, dişbudak ağacının yaş tespitinin yapılıp anıt ağaç olması için ilgili kuruluşlara başvurmuştu. Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Anıtsallık kriteri taşıyan ağaçlar içinde, en görkemli ve cazibesi olan ağaçlardan biri dişbudak ağacı. Önce AYDEM tarafından ağacın yanından geçen elektrik direkleri değiştirilince, telleri engellediği gerekçesiyle ağaç sıkıntı içine girmişti. AYDEM duyarlılık göstererek, elektrik tellerini ağacın bulunduğu alandan yer altından geçirerek ağaca zarar vermeden bir çözüm yolu buldu. Ancak, ağacın çevresi kendini bilmezler tarafından çöplüğe çevrildi. Daha sonraki aylarda, ağaca yakın alanlarda meydana gelen inşaatların molozları ve dışarıdan gelen evsel atıklar ağacın bulunduğu alana dökülmeye başlandı. Kuşadası Belediyesi tarafından ağacın altı temizlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’ın önerileri doğrultusunda ağacın tepe çapının izdüşümü baz alınarak, toprak dolgular tamamen temizlendi. Yeniden çöp ve moloz dökülmemesi için belediye tarafından gerekli önlemler alındı" dedi.

Ağacın anıt ağaç statüsüne alınması ve tescil edilmesi için Kuşadası Belediyesi ile birlikte başvuruda bulunduklarını açıklayan Kuşadası EKODOSD Başkanı Sürücü, önümüzdeki günlerde uzmanların bölgeye gelip inceleme yapacaklarını belirterek "Kuşadası’nda tarihe tanıklık eden bu tür doğal miraslarını, hep birlikte korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak zorundayız. Asırlardır ayakta kalan bu doğal değerlerin yerleşim yerlerinin içinde bulunması, yerli yabancı misafirleri ve eğitim kurumlarında çocukların görebilmelerini ve ağaç sevgisi açısından farkındalık oluşturmasını sağlayacaktır" diyerek Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

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