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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke AK Parti’nin Yeni Yönetimi Mazbatasını Aldı

İHA

Söke AK Parti’nin Yeni Yönetimi Mazbatasını Aldı

Geçtiğimiz hafta sonu 7.’nci olağan kongresini yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Söke İlçe Teşkilatı’nda mevcut ilçe başkanı Sibel Menderes güven tazelemişti. Sibel Menderes Başkanlığı’nda göreve seçilen yeni ilçe yönetimi, yeni görev süresi için mazbatasını aldı.
AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes; “Söke’ye ve Sökelilere hizmet için var gücümüzle çalışacağız. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah ilçemiz ve milletimiz için güzel çalışmalara imza atarız” şeklinde konuştu.

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