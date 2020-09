Aydın’da karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi Aydın'da Korona virüs denetimi yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Aydın’da Korona virüs (Kovid19) denetimi gerçekleştirdi. Vali Aksoy, pozitif vaka olup evde karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen 2 kişinin yurda yerleştirildiğini açıkladı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 7 binin üzerinde kişinin canına mal olan Korona virüs ile ilgili mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bugün tüm Türkiye genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Aydın’da gerçekleştirilen denetimlerde Vali Aksoy Ayakkabıcılar Çarşısı’nı denetledi. İş yeri sahiplerine ve vatandaşlarına maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulun an Vali Aksoy denetim sonrasında açıklamalarda bulundu.



“Kurallara uymayanları yurtlara yerleştiriyoruz”



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “İlgili arkadaşlarımızla bugün birlikte sahadayız. Özellikle, maske, mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalarda bulunuyoruz. Bu pandemiyle mücadele konusu herkesin katkı vermesi gereken bir konu. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın pandemiyle mücadelede konulan kurallara, uymalarını özellikle istiyoruz ve bekliyoruz. Aydın’da çok önemli bir sıkıntımız söz konusu değil ama rehavete kapılmamalıyız. Büyük bir ciddiyetle konulan kuralların uygulanması konusunda titizlikle hareket etmek durumundayız. Aydın’da özellikle pozitif vaka olup evde olması gerekirken dışarıda tespit ettiğimiz kişi varsa bunları yurtlara almaya karar verdik. Şu ana kadar iki kişi, bu amaçla evde olması gerekirken evde olmadığı için onları yurda yerleştirdik. Temennimiz bütün insanların bu kurallara uyması ve herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermemeleridir. Aydın’a halkına bugüne kadar çalışmalara vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu mücadeleyi birlikte ortaya koyarak tamamlayacağız, daha iyi bir noktaya taşıyacağız” dedi.



Aydın’da okullar eğitime hazır



Okulların açılacak olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerekli ön çalışmaları tamamladı. Özellikle okul öncesi 5 yaş grubu ve birinci sınıfların okula gitmesiyle ilgili her türlü hazırlıklar yapıldı. Temennimiz, sorunsuz bir şekilde öğrencilerimizin okula gidişlerinin sağlanması. Bunun dışında 8 ve 12’inci sınıflar, zaten destek kursları adı altında okullara gidip geliyorlardı. Dolayısıyla bu çalışmalar devam edecek. Gelişmelere göre, Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu kriterlere göre bizde Aydın olarak her türlü hazırlığımız var. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.



