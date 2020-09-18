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Aydın BŞB filede evinde

DHA

Aydın BŞB filede evinde


AYDIN, (DHA)Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İlbank'ı konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Aydın BŞB, daha önce iç sahadaki ilk sınavında Galatasaray'ı yenmeyi başarmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-09-18 12:32:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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