Aydın BŞB filede evinde

AYDIN, (DHA)Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İlbank'ı konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Aydın BŞB, daha önce iç sahadaki ilk sınavında Galatasaray'ı yenmeyi başarmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-09-18 12:32:01
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