Kuşadası’ndaki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 45.85 gram skank esrar maddesi ile bir miktar kristal tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kusadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen bir şüpheliyi durdurdu. Sorgulamasında isminin G.T. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında pantolonunun ağ kısmında poşet içerisinde saklı vaziyette, bir miktar kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ile 45.85 gram skank esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri söz konusu uyuşturucu maddeye el koyarken, gözaltına alınan şüpheli G.T. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.