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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik Belediyesi'nin Korona virüs ile mücadelesi sürüyor

İHA

Germencik Belediyesi'nin Korona virüs ile mücadelesi sürüyor

Korona virüs salgını ile ilk günden bugüne etkin bir şekilde mücadele eden ve öncü çalışmalara imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bu çerçevede çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
21 Eylül’de kademeli olarak Eğitim Öğretimin başlayacağının açıklanması üzerine hızlıca çalışma başlatan ekipler ilçe genelinde bulunan tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sonraki süreçte de öğretmen ve öğrencilerin sağlığının korunması için rutin olarak dezenfekte çalışmalarının devam edeceği ifade edildi. Okulların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, eczaneler, PTT şubesi ile temasın yüksek olduğu ATM’ler dezenfekte edildi. Halk sağlığının korunması için çalışmalar rutin olarak devam edecek.
Korona virüs pandemisini önlemeye yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini kaydeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, halk sağlığının korunması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Öndeş “Günden güne artan Koronavirüs salgını ile mücadelemiz sürüyor. İlçemiz genelinde vakaların artmasının önüne geçmek için kamusal hayatta vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyoruz. İlk etapta eğitime başlayacak olan öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak için tüm okullarımızda titiz bir dezenfeksiyon çalışması başlatarak gereken ilaçlamaları yaptık. Rutin olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun yanısıra tüm toplu taşıma araçlarımızda ve ATM, banka ve PTT şubelerinde de dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Halkımızdan kurallara uymalarını ve tedbirlere riayet etmelerini rica ediyorum. Bu zorlu süreci ancak karşılıklı iş birliği ile aşabiliriz. Germencik Belediyesi olarak biz tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı günler diliyorum" dedi.

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