Kuyucak'ta 'Gaziler Günü' kutlandı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'ın Kuyucak İlçesinde de '19 Eylül Gaziler Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Aydın'ın Kuyucak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, Emniyet Müdür Vekili Necmettin Yerlikaya, Komiser Yaşar Yılmaz, Jandarma Komutanı J.Tğm. Burhan Algül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, MHP Kuyucak İlçe Başkanı Metin Bozkuş, Kuyucak Müftüsü Ömer Mercan, Kuyucak Anadolu Lisesi Müdürü Hilmi Güler ve Kuyucaklı gaziler katıldı. Törende Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasın ile tören son buldu.

"Gaziler, destansı tarihimizin yaşayan abideleridir"

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, gazilerin Türk tarihinin yaşayan abideleri olduğunu belirterek, "Aziz vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayattaki gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.