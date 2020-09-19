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Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank: 3-0

DHA

Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank: 3-0


AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues, Adams, Aslıhan, Anthi, Janset Cemre, Meryem, Pınar, Eylül
İLBANK: Eylül, Birgül, Ceren Karagöl, Yağmur, Yaprak, Ceyda, Ceren Önal, Melda, Ceren Çınar, Yasemin
SETLER: 25-19, 25-23, 27-25
SÜRE: 99 dakika (29, 33, 37)
Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 25-23 ve 27-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ikinci galibiyetini alırken, konuk takım galibiyetle tanışamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-09-19 16:56:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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