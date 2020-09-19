Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank: 3-0

AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues, Adams, Aslıhan, Anthi, Janset Cemre, Meryem, Pınar, Eylül
İLBANK: Eylül, Birgül, Ceren Karagöl, Yağmur, Yaprak, Ceyda, Ceren Önal, Melda, Ceren Çınar, Yasemin
SETLER: 25-19, 25-23, 27-25
SÜRE: 99 dakika (29, 33, 37)
Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 25-23 ve 27-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ikinci galibiyetini alırken, konuk takım galibiyetle tanışamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-09-19 16:56:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.