Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank: 3-0

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AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues, Adams, Aslıhan, Anthi, Janset Cemre, Meryem, Pınar, Eylül

İLBANK: Eylül, Birgül, Ceren Karagöl, Yağmur, Yaprak, Ceyda, Ceren Önal, Melda, Ceren Çınar, Yasemin

SETLER: 25-19, 25-23, 27-25

SÜRE: 99 dakika (29, 33, 37)

Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 25-23 ve 27-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ikinci galibiyetini alırken, konuk takım galibiyetle tanışamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-09-19 16:56:15



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