Sultanlar Ligi 20202021 sezonu 3. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında İlbank’ı 30’lık skorla mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Rachael, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
İlbank: Ceyda, Birgül, Eylül, Melda, Ceren Çınar, Ceren Karagöl, Yaprak, Ceren Önal, Tuğçe, Yasemin, Yağmur, Ezgi
Antrenör: Mehmet Duygun
Setler: 2519, 2523, 2725
Süre: 99 dakika (29, 33, 37)
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