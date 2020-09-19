Bozdoğan'da orman yangını

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında BozdoğanMuğla sınırına yakın kırsal Altıntaş Mahallesi yakınlarında çıktı. Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 su tankeri ile 15 orman söndürme işçisi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın 2 saatlik müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar kızılçam ormanı yanarak zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Bozdoğan Bahattin ALBAYRAK
2020-09-19 20:34:03
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