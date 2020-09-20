Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelesi sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelesi sürüyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadelesi sürüyor

Pandemi süreci devam ederken Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de gerekli tedbirleri arttırarak almaya devam ediyor. Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın genelinde hijyen kiti dağıtımı sürdürülüyor.
Son günlerde Türkiye genelinde pandemiden etkilenen hasta sayısında artış görülürken uzmanların maske, mesafe ve temizlik konusundaki uyarılarını dikkate almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, gerekli önlemleri kararlılıkla almayı sürdürüyor. Özel araçlarla Aydın genelinde dezenfeksiyon işlemlerine devam eden ekipler araç, işyeri, cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Alınan önlemler bununla da kalmazken Aydın genelinde esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara hijyen kiti dağıtımı da artırılarak sürdürülüyor.
Diğer taraftan talepte bulunan kamu kurumlarının ve araçlarının yanı sıra üç ilçede kurulan dezenfeksiyon istasyonlarında taksi ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte çalışmaları da artırılarak devam ediyor.
Başkan Çerçioğlu, “Daha tedbirli olmalıyız”
Vatandaşların sağlığının en öncelikli konu olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise vatandaşlara maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve temizliğe dikkat edilmesi konusundaki çağrısını yineledi. Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılabilmesi için bu üç konunun önem arz ettiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süreciyle ilgili bütün önlemlerimizi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu sürecin atlatılabilmesi için maske, mesafe ve temizlik en önemli konular. Aydın genelinde şimdiye kadar yüz binlerce maske ve hijyen kiti dağıtımı yaptık. Salgına karşı bizlerin aldığı tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da özellikle sosyal mesafe kuralına uyması çok önemli. Türkiye genelinde artan vaka sayısıyla birlikte vatandaşlarımızdan bu konuda daha da duyarlı ve tedbirli olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan İnal, “Bugüne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik”
YEREL HABERLER Başkan İnal, “Bugüne kadar 68 bin 786 metrekare taş ...
Çakıl'ı bulana 3 bin lira ödül
YEREL HABERLER Çakıl'ı bulana 3 bin lira ödül
Karantinaya uymayan 5 kişi, KYK yurduna yerleştirildi
YEREL HABERLER Karantinaya uymayan 5 kişi, KYK yurduna yerleştirildi
Aydın Emniyeti'nden mücevher hırsızlarına operasyon 110 bin TL'lik mücevher çalan çete yakalandı
YEREL HABERLER Aydın Emniyeti'nden mücevher hırsızlarına ...
Bozdoğan'da orman yangını
YEREL HABERLER Bozdoğan'da orman yangını
Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü İşletme Müdüründen duyarlı vatandaşlara teşekkür
YEREL HABERLER Köylüler seferber oldu, ormanda çıkan yangın kısa ...
Didim'de 'Gaziler Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Didim'de 'Gaziler Günü' kutlandı
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - İlbank: 0
YEREL HABERLER Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank (FOTOĞRAFLAR)
Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank: 3-0
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank: 3-0
100 yıllık Türk Bayrağı vatana döndü
YEREL HABERLER 100 yıllık Türk Bayrağı vatana döndü
Her gün çöp arabasına el sallayan minik Yaman’ın hayali gerçek oldu Efeler Belediyesi, 2 yaşındaki Yaman'ın çöp kamyonuna binme hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Her gün çöp arabasına el sallayan minik Yaman’ın ...
Kuyucak'ta 'Gaziler Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak'ta 'Gaziler Günü' kutlandı
Bakan Koca, Aydın İl Sağlık Müdürü ile görüştü
YEREL HABERLER Bakan Koca, Aydın İl Sağlık Müdürü ile görüştü
Nazilli polisinden fuhuş baskını
YEREL HABERLER Nazilli polisinden fuhuş baskını
Aydın’da ‘Gaziler Günü’ kutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da ‘Gaziler Günü’ kutlandı
Kuşadası’nda gaziler günü kutlaması
YEREL HABERLER Kuşadası’nda gaziler günü kutlaması
Kuşadası Ticaret Odası Başkanı sezonu değerlendirdi KUTO Başkanı Serdar Akdoğan: “Turizmde yüzde 65 ciro kaybı yaşanacak“ “Belarus, Rusya ve İngiltere pazarları Kuşadası turizmini ayakta tuttu“
YEREL HABERLER Kuşadası Ticaret Odası Başkanı sezonu ...
Karacasu’da kısıtlamalar kaldırıldı, pazarcı esnafı sevindi Karacasu pazarına HES Kodu zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Karacasu’da kısıtlamalar kaldırıldı, pazarcı esnafı ...
Aydın Valisi Aksoy'dan yeni öğretim yılı mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'dan yeni öğretim yılı mesajı
Germencik Belediyesi'nin Korona virüs ile mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi'nin Korona virüs ile mücadelesi ...
Türk firmaları kruvaziyer turizmine giriyor Bahama bayraklı Gemini isimli kruvaziyer, Türk firması tarafından satın alındı
YEREL HABERLER Türk firmaları kruvaziyer turizmine giriyor Bahama ...
ADÜ Haber Dergisi’nin 155. sayısı okurlarla buluştu
YEREL HABERLER ADÜ Haber Dergisi’nin 155. sayısı okurlarla buluştu
ADÜ Ziraat Fakültesi’nde hasat zamanı
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi’nde hasat zamanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X