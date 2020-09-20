Başkan İnal, “Bugüne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik”

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 2019 yılının Mart ayı sonunda gerçekleştirilen yerel seçimler ile birlikte göreve gelen Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “O günden bu güne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik” dedi.



Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası verdiği sözlerinden biri olan parke taşı döşenmeyecek yer kalmayacak sözünü yerine getirmek adına yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Seçimden sonra vatandaşlarımızın ve muhtarlar toplantılarımızdaki talepler doğrultusunda parke taşı döşenmeyen yer kalmayacak diye bir söz vermiştik. Sözü verdiğimiz günden bugüne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik. Fen İşlerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor önceki yıllarda girilmemiş sokaklarda çalışıyoruz” dedi.



Yıllardır girilmeyen sokaklarda, tarlaya dönen mahallelerde ve arazi yolarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren İnal, “Biz belediye başkanlığı seçimleri öncesi ve sonrası verdiğimiz sözlerin birçoğunda 1,5 yılda büyük yol kat ettik. Hastane yapılması konusunda, TOKİ yapımında ve 310 Kilowatt’lık güneş enerjisi santrali yapımında gerekli anlaşmaları tamamladık. Seçimden sonra vatandaşlarımızın ve muhtarlar toplantılarımızdaki talepler doğrultusunda Parke taşı döşenmedik yer kalmayacak diye bir söz vermiştik. Sözü verdiğimiz günden bugüne kadar 68 bin 786 metrekare taş döşedik. Fen İşlerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor önceki yıllarda girilmemiş sokaklarda çalışıyoruz. 29 Mahallemizde Arazi yolu açma, mıcırlama ve genişletme çalışmalarımızın büyük bir kısmını 7 mahallemizde ise bu çalışmalarımızı tamamladık” diye konuştu.



2021’de kilitli parke taşı sorununu çözecekleri sözünü verdiklerini ifade eden Başkan İnal, “Taş döşeme çalışmalarımız 2021 yılında da kaldığı yerden devam edecek. Gerek Valiliğimizden temin ile gerek satın alarak parkesiz mahalle kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



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