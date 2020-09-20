Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kaçak şekilde yaban tavşanı avlayan iki şahsa 4 bin 715 TL ceza kesildi.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Nazilli Şefliği’nden yapılan açıklamada, Yaban Tavşanı (Lepus europaeus) avı için bölgemizde avlanma süresi 17.10.202010.01.2021 tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Nazilli DKMP şefliğimiz sorumluluk sahasında av koruma ekiplerimiz kaçak olarak Yabanı Tavşan avı yapan şahıslar hakkında Av Kabahat Tutanağı düzenlemiştir. 2 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeğine el konulmuştur. Şahıslara 3 bin 759 TL idari para cezası, 956 TL tazminat bedeli (1 tane yaban tavşanı ) olmak üzere toplamda 4 bin 715 TL para cezası kesilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.