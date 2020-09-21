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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın motorize kahramanları, yaralılara hızır gibi yetişiyor

İHA

Aydın’ın motorize kahramanları, yaralılara hızır gibi yetişiyor

Trafiğin yoğun olduğu ve ambulansın giremediği bölgelerde kısa sürede yaralıya müdahale eden motorize ambulans ekipleri Aydınlıların beğenisini kazanırken, acil durumlarda da olay yerine kısa sürede ulaşarak yaralılara hızır gibi yetişiyor.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan 112 motorize ambulans ekipleri, dakikalar içerisinde olay yerine gidiyor. Acil durumlarda dar sokakları, yoğun trafiği kolayca aşarak olay yerine varan motorize ekipler, her gün onlarca vatandaşın hayatını kurtarıyor. 112 Komuta Merkezi tarafından yönlendirilen motorize kahramanlar, zamanla yarışarak dakikalar içerisinde olay yerine ulaşıyor. Kısa sürede Aydınlıların da beğenisini kazanan motorize ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgeler, araç trafiğine kapalı alanlarda görev yapıyor. Normal bir ambulans da olması gereken tüm ekipmanlara sahip olan motorize ambulans ekipleri, yaralının ve olay yerinin kontrolünü sağlamada önemli rol oynuyor. Zamanla yarışarak vakaya ulaştıklarında ilk müdahaleyi yapan motorize ekipler, daha sonrada ambulans aracı ile hastanın sağlık kuruluşuna naklini gerçekleştiriyor. Aydın’da hayata geçirilen motorize ambulansı gören vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, motorize ambulans sayısının da artmasını istediler. Aydın’da şuan için 1 adet motorize ambulans görev yaparken, özellikle sahil bölgelerinde görev yapması için Sağlık Bakanlığı'ndan motorize ambulansların gönderilmesi bekleniyor.

“Daha hızlı müdahale ediyoruz”
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatın motorize ambulans uygulamasının bu yıl Aydın’da da aktif olarak kullanılmaya başlandığını ifade eden 112 motorize ambulans görevlisi Paramedik Anıl Savaş; “Bizim önceliğimiz ambulansın giremediği noktalara, ambulansın geç ulaşabileceği bölgelere daha hızlı bir şekilde ulaşıp, hastaya daha hızlı bir şekilde müdahale etmek. Aydın’da da bu uygulamaya Yağcılariçi, Adnan Menderes Bulvarı, Salı pazarının olduğu zaman Zafer Meydanı, Doğu ve Batı Gazi Bulvarı gibi bölgelerde trafiğin yoğun olduğu, ambulansın zorlandığı noktalarda olaya daha hızlı müdahale etmek amacıyla yoğunluk veriyoruz. Aktif olarak 2,5 ayda yaklaşık 250 vakaya müdahale ettik. Bu vakaların çoğunda olay yerine 23 dakika gibi kısa bir sürede ulaştık. Trafik kazalarında da çok önemli bir rol almaktayız, özellikle trafik kazalarında bizim önceliğimiz olan triajı yapma konusunda. Mesela 1015 yaralının olduğu bir otobüs kazasında yaralı önceliğini ayırma dediğimiz triajı kısa sürede olay yerine vardığımız için onu yapmaktayız ve gelen ambulanslara, yaralı önceliğine göre sağlıklı bilgi aktarmaktayız” dedi.

“Aydınlılar alışmaya başladı”
Zaman zaman ilginç anlar yaşadığını ve ilk başlarda kendisini polislerle karıştırdıklarını belirten Savaş; “Vatandaşlarımız da alışmaya başladı, tabi bazen ambulans aracı beklerken beni görünce şaşıranlar olabiliyor. Yeni bir uygulama olduğu için bizi gören bazı vatandaşlarımız çok şaşırıyor, fotoğraf çekilmek isteyenler olabiliyor, çocuklar el sallıyor. Herkeste bir ilgi uyandırıyor. Vakaya çıktığımızda sireni açtığımızda aynasında bizi gören sürücüler de şaşırıyor. Uygulamayı anlattığımızda çok mutlu oluyorlar, bu yaygınlaşsın daha çok motor olsun diyorlar. Vakaya gittiğimizde de yaralı yakınları ilk polis zannediyorlar bizi, 112 olduğumuzu söyleyince beğenip şaşkınlık uyandırıyor insanlarda. Sonrasında kısa sürede hastasına müdahale ettiğimiz için hasta yakınları da mutlu oluyor. Aydınlı sürücüler de artık alışmaya başladı. Sirenimin çaldığını duyan, aynasında beni gören sürücüler hemen yol vermeye çalışıyor. Ambulansın geçemediği noktalarda bana çok az bir boşluk bile açsalar ben oradan geçebiliyorum. Tabi bilmeyen vatandaşlarımız da var onlar da biraz daha dikkatli olursa, sireni duyduğunda ya da aynasında gördüğünde yol açarsa bizim de hastaya yetişmemiz daha kısa sürer” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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