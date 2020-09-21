Aydın filede Kuzeyboru önünde

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Kuzeyboru ile kozlarını paylaşacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ligde 7'nci sırada yer alan Aydın temsilcisi, kendisi gibi 5 puanı bulunan 1 basamak altındaki rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-09-21 11:55:33



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