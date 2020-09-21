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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime 'hijyen' desteği

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime 'hijyen' desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi eğitime start vermesiyle birlikte okullarda ve servis araçlarında dezenfekte çalışması yapmaya başladı. Büyükşehir ekipleri ayrıca okul önlerinde öğrencilere maske temin ediyor.

20202021 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okullarından uzak kalan milyonlarca öğrenciden bir kısmı sıralarına kavuştu. Okullarda Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gözetilerek yüz yüze eğitim yeniden yapılmaya başlandı. Ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin sınıflarına geri dönmesiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi de okullar, servis araçları ve öğrenciler için çalışma başlattı.

Okullar ve servisler dezenfekte ediliyor
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri talep eden okullarda dezenfekte çalışması yapmaya başladı. Okul girişlerinden başlayan dezenfekte işlemi, koridorlar, sınıflar ve öğretmen odaları da dahil olmak üzere temas içeren tüm noktalara yapılıyor. Büyükşehir ekipleri öğrencilerin daha hijyenik şartlarda seyahat etmesi içinde okul servis araçlarını dezenfekte ediyor. AYBA personeli de okul önlerinde yerini alarak öğrencilere maske dağıtımını sürdürüyor.

“Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olacağız”
Öğrencilerin daha güvenli şartlarda eğitimine devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, “Sıralarına kavuşan öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim dönemini kutluyorum. Ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okullarında yerini almasıyla birlikte bizlerde talep eden okullarda dezenfekte edilmesi için çalışma başlattık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olacağız. Ayrıca maske ihtiyacı olan öğrencilerimizi de maskesiz bırakmayız. Bu vesileyle de tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarı dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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