Kuşadası Belediyesi geleceğin tiyatrocularını seçiyor

Kuşadalılara tiyatroyu sevdirmeyi ve yetenekli oyuncular yetiştirmeyi amaçlayan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, yeni dönem kursiyer seçmelerini tamamladı. Erkan Yücel Sahnesi'nde yapılan seçmelerde kursiyer olmak isteyenler, jüri karşısında yeteneklerini sergiledi.

Kurulduğu günden bu güne kadar sahneye koyduğu oyunlar ve çeşitli tiyatral gösteriler ile ilçenin sanat yaşamına önemli katkı sunan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, yeni dönem kursiyer kayıtları ile seçmelerini tamamladı. Gençlik ve çocuk tiyatroları için toplam 65 kayıt alınırken, yetişkin tiyatrosuna katılmak isteyeler jüri karşısına çıktı. Kuşadası Belediyesi Tiyatro Birimi’ne eğitimlere katılmak için başvuran 50 yetişkinden 18’i jürinin verdiği kararla belediye tiyatrosunun yeni kadrosunda yer aldı. 28 Eylül itibariyle farklı kategorilerde verilecek olan ücretsiz tiyatro eğitimleri kadın ile yetişkinlerde 18 yaş ve üzerini, çocuklarda 1013 yaş aralığını, gençlerde ise 1418 yaş aralığını kapsıyor.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, tiyatro ve çocuklara yönelik drama için de kayıtların tamamlandığını belirterek, tiyatro eğitimlerine 28 Eylül’den itibaren başlayacaklarını ifade etti.

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