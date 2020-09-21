70 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kuşadası’nda daha önce 70 ayrı hırsızlık olayına karışan bir şüpheli kovalamaca sonucu polisler tarafından yakalandı.

Olay, Kuşadası’na bağlı Alacamescit Zafer Sokak’ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, sokakta yürürken şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan ve dur ihtarına uymayan şüpheli, ara sokaklara doğru koşmaya başladı. Takviye ekip isteyen ekipler, Alacamescit Mahallesi’ni abluka altına aldı. Bütün ara sokakları kontrol eden devriye ekipleri, Serin Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde isminin S.İ. olduğu belirlenen şüphelinin, Kuşadası’nda daha önceden 70 ayrı hırsızlık suçuna karıştığını, ayrıca 13 Eylül tarihinde ise otomobilden hırsızlık şüphelisi olarak arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



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