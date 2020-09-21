Uyuşturucuyu sakladığı yer polisleri bile şaşırttı Terliğin altına uyuşturucu saklamış

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye görevi yapan Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Mobil Park' ekipleri şüphelendikleri şahsın yaptıkları üst aramasında terliğin altına gizlenen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı 'Mobil Park' polislerinin dikkati uyuşturucuyu ortaya çıkarttı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan Mobil Park ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaptıkları denetimler sırasında şüphelendikleri O.A. isimli şahsı durdurdu. O.A.'nın yapılan üst aramasında terliğin altına özel olarak yapılan bölgeye gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. O.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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