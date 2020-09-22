Mastavra Antik Kenti için seferber oldular

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz aylarda keşfedilen 2 bin 700 yıllık arena için tüm Aydın protokolü, STK’lar ve vatandaşlar seferber oldu. İlk etapta antik kentin içinde bulunduğu 11 arazi için muvaffakiyet alındı. Çalışmaların Ekim ayında başlayacağı belirtildi.

Nazilli’nin tarihi ve kültürel mirası olan Mastaura Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için kazı çalışmalarına başlanıyor. Antik kentin bulunduğu Mastaura (Bozyurt) Mahallesinde gerçekleştirilen tanıtım ve muvaffakiyet imza töreninde atılan imzaların ardından kazılar için start verildi. 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip arenanın yüzey çalışmalarını yürüten Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sedat Akkurnaz, çalışmaların Ekim ayında başlayacağını duyurdu.

Tanıtım ve imza törenine TBMM KİT Komisyonu Başkanı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve İlçe Başkanı, Nazilli Ticaret Borsası temsilcisi, arazi sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

Nazilli Belediyesi olarak bu sürecin başından sonuna kadar gereken desteği vereceklerini bildiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bu süreçte Nazilli Belediyesi olarak işbirliği gerçekleştirdiğimiz Aydın Valiliğimize, Nazilli Kaymakamlığımıza, İl Kültür Müdürlüğümüze; desteklerini bizzat konuyu ele alarak gösteren Aydın Milletvekillerimiz Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim'e, Nazilli Ticaret Odası'na ve Nazilli Ticaret Borsamıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımız ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 3 aylık çalışmalar sonucunda bugün, Mastavra Antik Kenti Kollezyum yapısının bulunduğu 5 bin 500 metrekarelik alan kamulaştırıldı. Büyük bir sorumluluk örneği göstererek muvafakatnamelerini imzalayan 11 yer sahibi hemşehrilerimize teşekkürü borç bilirim. Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum'un bir benzeri olan 2 bin 700 yıllık arenanın da keşfedildiği Mastaura Antik Kenti’mizde çalışmalara öncülük eden, Kazı Başkanımız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Sedat Akkurnaz hocamıza ve ekibine başarılar dilerim. Planladığımız çalışmalarla Antik Kentlerimiz, kültür ve turizm alanında bölgemize önemli derecede katkı sağlayacak” dedi.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yaptığı konuşmada, “Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum'un bir benzeri olan 2 bin 700 yıllık arenanın da keşfedildiği Mastaura Antik Kenti’mizde çalışmalara öncülük eden, Kazı Başkanımız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Sedat Akkurnaz hocamıza ve ekibine başarılar dilerim. Planlanan çalışmalarla Antik Kentlerimiz, kültür ve turizm alanında bölgemize önemli derecede katkı sağlayacak. Mastavra (Mastaura) Antik Kenti yüzey kazıları başlıyor. Nazillimizin tarihi gün yüzüne çıkıyor” dedi.

Bozyurt Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından Mastaura Antik Kenti’nin bulunduğu alanda yer alan arazi sahiplerine muvafakat name imzalatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.