Aydın’da ulaşım araçları denetlendi

Aydın’da Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında ulaşım araçları denetlendi. Denetimler sonucunda toplamda 6 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 7 bin 500’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine mal olan Korona virüs salgınına karşı mücadele sürüyor. Ülke genelinde sık sık gerçekleştirilen denetimler kapsamında kurallara ve getirilen yasaklara uymayan iş yeri ve vatandaşlara ceza uygulanıyor. Aydın’da 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen denetimlerde, ticari taksiler, taksi durakları ve şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Ticari taksiler ve duraklar ceza almadı

Aydın’da bulunan 843 ticari taksi ve 93 taksi durağından denetlenen 425 ticari taksi ve 65 taksi durağı denetimlerden ceza almadan çıktı. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde ise 7 yolcu ve 1 firmaya işlem yapılarak toplamda 6 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

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