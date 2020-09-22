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Gamze Uslu davasında nişanlı sanığa 25 yıl ceza verildi

DHA

Gamze Uslu davasında nişanlı sanığa 25 yıl ceza verildi


Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Nazilli ilçesinde 7 yıl önce nişanlısı Baki Can Gölcü ile kaldığı otelin 4'üncü katından düşürük yaşamını yitiren Gamze Uslu ile ilgili görülen davada karar verildi. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Gölcü, iyi hal indiriminden yararlanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar onanana kadar Gölcü serbest bırakıldı.
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü yüksek lisans öğrencisi Gamze Uslu, kendisini ziyaretine gelen nişanlısı, Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrencisi Baki Can Gölcü ile birlikte 22 Kasım 2013 tarihinde Nazilli Hürriyet Caddesi'ndeki bir otele yerleşti. Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'ndeki bir restoranda 27 Kasım'da yemek yiyen nişanlı çift, otele dönüp, odalarına çekildi. Gece yarısı Uslu, kaldıkları otelin 4'üncü kattaki odalarının balkonundan bir otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede ylaşamını yitirdi.
Olayla ilgili olarak genç kadının nişanlısı Baki Can Gölcü hakkında Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında, ilk incelemede bilirkişi bir sonuca varamadı. Bilirkişi, ikinci kez yaptığı incelemede ise olayın cinayet mi, intihar mı olduğunun tespit edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Dava 3 yıl sürdü. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Gölcü'ye önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından, bu cezayı iyi hal indirimi uygulayıp, temyiz yolu açık olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çevirdi. Karar kesinleşinceye kadar da Gölcü'nün tutuklanmasına gerek olmadığına karar verildi.
Her iki taraf ile davanın müdahili olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kararı temyize götürdü. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı Eylül 2019´da bozup, dosyayı geri gönderdi.
MÜEBBET İSTENDİ, 25 YIL CEZA YEDİ
Yagıtay'ın kararı sonrası Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada karar verildi. Duruşmaya sanık Baki Can Gölcü ve sanık avukatı Kamil Solak, ölen Gamze Uslu'nun annesi Fatma ve babası Sinan Uslu ile avukat İrfan Taş katıldı.
Yapılan yargılama sonucunda, sanık Baki Can Gölcü'ye Gamze Uslu'ya yönelik 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında yasal koşulları oluşmadığından indirim yapılarak 25 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, cezasında herhangi bir indirim uygulanmamasına ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol kararlarının devamına karar verildi.
Baki Can Gölcü'nün adli kontrol yükümlülüklerine uymuş olması nedeniyle bu aşamada adli kontrolün yeterli ölçüde olacağı belirtilerek, tutuklamanın bir tedbir oluşu hususları dikkate alındığında sanığın tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verildi.
'AİLE TAM 7 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR'
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Aydın Kadın Meclisi adına Kader Sabancılar ise yaptığı açıklamada, "Biz Nazilli'ye ölen Gamze Uslu'nun ailesine destek için geldik. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Aydın Kadın Meclisi adına bu açıklamayı yapıyorum. Gamze Uslu 2013 yılında kaldığı otelden düşerek, feci şekilde yaşamını yitirdi. Olay anında yanında bulunan nişanlısı olan erkeğe kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verildi. Karar Yargıtay tarafından bozuldu. Bugün dava yeniden görüldü ve 25 yıl hapis cezası verilerek, onaylandı. Fakat aileyi ve bizleri üzen bir kararla tutuklama kararı çıkmadı. Tutuklama kararının çıkması için Yargıtay'ın onaylamasını bekliyoruz. Bu acılı aile tam 7 yıldır bir hukuk mücadelesi veriyor. Artık bu davada adalet yerini bulmalıdır" diye konuştu.
'YÜREĞİMİZİ DAĞLIYOR'
Baba Sinan Uslu'da "Cinayetin üstünden 7 yıl geçti. İnşallah bugünkü davada 7 yıldır beklediğimiz adalet yerini bulur. Cezası olanlar hak ettikleri şekilde cezalarını çekerler. Türk adaletine olan güvenimiz tamdır.
ANNE USLU: BİTMEYEN ACI
Gamze Uslu'nun annesi Fatma Uslu'da "Ben, daha önceki duruşmaların hepsine de katıldım. Bu bitmeyen bir acı. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Mahkeme 25 yıl ceza verdi. Yargıtay bozdu. Sanık tutuksuz yargılanıyor ve serbest olarak yargılanıyor. Bu da bizim yüreğimizi dağlıyor, acımızı daha da artırıyor. Ben Allah'ın adaletine her zaman inanıyorum. Mahkemenin vereceği karara da saygılıyız ve yüce Türk adaletine olan güvenimizin tam olduğunu belirtmek istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK
2020-09-22 21:17:52

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