Emekçi kadınlardan Başkan Atabay’a destek

S.S. Didim Kuem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde çalışan emekçi kadınlardan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a büyük destek.

Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya platformları ve basın yayın kuruluşlarında Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iddialara S.S. Didim Kuem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde çalışan kadınlar büyük tepki gösterdi.

Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı makamında ziyaret ederek destek olan kadınlar, iddialar karşısındaki mücadelesinde Başkan Atabay’ın yanında olduklarını belirtti.

Destekleri için kadınlara teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Kentimizde, kadınların hayatın her alanında varlıklarını desteklemek ve arttırmak adına yaptığımız çalışmaların en yakın gözlemcileri olan kooperatif üyelerinin bu anlamlı ziyareti, ahlak dışı iftiralar ile haksız kazanç elde etme hayalleri kuran karanlık odaklara verilebilecek en güzel cevaptır. Kendilerine destekleri ve nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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