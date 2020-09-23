Aydın’da, ‘Avrupa Spor Haftası’ etkinliklerinin açılışı yapıldı

“Avrupa Spor Haftası” kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin açılış programı gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programın açılış konuşmasını, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan yaptı. Ercan konuşmasında, “Avrupa Spor Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Avrupa delegasyonu tarafından yapılan ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığınca koordinasyonu gerçekleştirilen her yıl geleneksel olarak düzenlenen çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyi bir araya getirerek daha hareketli bir yaşam biçiminin öneminin altını çizen bir projedir. Avrupa Spor Haftası boyunca yaş kategorisi fark etmeksizin ülkemizin 81 ilindeki herkesi spora dahil edecek etkinlikler planlanmaktadır. İlimizde de 2330 Eylül tarihleri arasında spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs spor dünyasını da ne yazık ki olumsuz etkilemiştir. Sporun hareketin sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi olması nedeniyle hükümetimizin aldığı tedbirlere tesislerimizde sıkı sıkıya uyarak spor çalışmaları ve antrenmanlarımız devam ediyor. Tesislere gelemeyenler için ‘Evde kal, Hareketsiz kalma” diyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış programı kapsamında halk oyunları solo, Jimnastik ve tekvando gösterileri sergilendi. Protokol tarafından etkinlik alanının gezilmesinin ardından program sona erdi.

Açılış programına Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, spor şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

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