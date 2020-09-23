Söke Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Söke Çayı’nın, ilçe merkezinden geçen 2 bin 655 metrelik kısmında ıslah çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Söke Çayı'nın, ilçe merkezinden geçen 2 bin 655 metrelik kısmında yapılacak ıslah ile ilgili Mayıs ayında başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Söke ilçe merkezi ve 2 bin 360 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak, vatandaşların can ve mal güvenliği temin edilecek. Proje sayesinde ilçe merkezinin estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşları rahatsız eden kötü koku ile görsel kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.



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