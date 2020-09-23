Kuşadası'nda hırsızlar, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı

Eşber OKAYER/KUŞADASI, (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, son 14 gün içerisinde 1 motosiklet çalan, 3 iş yeri ve 9 otomobilden hırsızlık yapan 8 kişi, güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kuşadası'nda 5-19 Eylül tarihleri arasında ilçe merkezindeki 3 iş yeri ile çeşitli mahallelerde 9 otomobilden hırsızlık yapılması ve 1 de motosikletin çalınması üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Hırsızların yakalanması için Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı söz konusu adreslerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polislerin yaptığı incelemede 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Gerekli hazırlıklarını tamamlayan polisler, dün düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile R.O., H.B., S.E., Ş.S.A., M.Y., E.A., İ.D. ile İ.C.Y.'yi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. 8 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-09-23 16:41:56
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