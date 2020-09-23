Didim’deki makilik yangını korkuttu Yangında 250 dekarlık makilik yangında zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’deki makilik yangını korkuttu Yangında 250 dekarlık makilik yangında zarar gördü

İHA

Didim’deki makilik yangını korkuttu Yangında 250 dekarlık makilik yangında zarar gördü

Aydının Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında yaklaşık 250 dekar makilik alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan makilik alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni öğrenilemeyen yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiyeye bildirirken, Aydın büyükşehir belediyesi Didim itfaiye amirliği ekipleri ile Orman bölge müdürlüğü ekipler yangına müdahale etti. Yangının çevredeki yazlık sitelere ulaşmasına engel olmak amacıyla belediyeye ait iş makineleri de yangına set yaparken, bölgede sitelere girişler kısa süreli kapatıldı. Yangın bölgesine gelen Didim Kaymakamı Halil Avşar çalışmaları yerinde takip ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopterinin alevlere müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından soğutma çalışmaları ekiplerce devam ederken, yangında yaklaşık 250 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda hırsızlar, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda hırsızlar, güvenlik kamerasından tespit ...
Başkan Kaplan'dan yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Kaplan'dan yüz yüze eğitime başlayan ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli ...
Şehir içi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Şehir içi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nden Başkan ...
Efeler Belediyesi 'Efeders.tv'yi tanıtacak
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi 'Efeders.tv'yi tanıtacak
Didim'de makilik alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Didim'de makilik alanda yangın çıktı
Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
Kuşadası’nda hırsızlık çetesine operasyon
YEREL HABERLER Kuşadası’nda hırsızlık çetesine operasyon
Söke Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Söke Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor
Didim’de, pazar yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Didim’de, pazar yerleri denetlendi
Aydın’da, ‘Avrupa Spor Haftası’ etkinliklerinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da, ‘Avrupa Spor Haftası’ etkinliklerinin ...
NTO Başkanı Arslan, Sultanhisar Kaymakamı Aydemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER NTO Başkanı Arslan, Sultanhisar Kaymakamı Aydemir’i ...
Başkan İnal’dan kan bağışı
YEREL HABERLER Başkan İnal’dan kan bağışı
Uyuşturucu çetesine operasyon
YEREL HABERLER Uyuşturucu çetesine operasyon
Nazilli Belediyesi’nden yüz yüze eğitime destek
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden yüz yüze eğitime destek
Aydın Valisi Aksoy Sultanhisar’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy Sultanhisar’ı ziyaret etti
Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahibi 950 öğrenciye 770 bin lira burs verecek
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahibi 950 öğrenciye 770 ...
Vakıfbank yöneticilerinden KUTO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Vakıfbank yöneticilerinden KUTO’ya ziyaret
Emekçi kadınlardan Başkan Atabay’a destek
YEREL HABERLER Emekçi kadınlardan Başkan Atabay’a destek
4 yıldır minibüste yaşıyor
YEREL HABERLER 4 yıldır minibüste yaşıyor
Gamze Uslu davasında nişanlı sanığa 25 yıl ceza verildi
YEREL HABERLER Gamze Uslu davasında nişanlı sanığa 25 yıl ceza ...
Kuşadası Belediyesi okulların yıl boyunca maske ihtiyacını karşılayacak
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi okulların yıl boyunca maske ...
Aydın'da kombiye sıçrayan alevler panik oluşturdu
YEREL HABERLER Aydın'da kombiye sıçrayan alevler panik oluşturdu
Didim Belediyesi’nde HES kodu dönemi
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nde HES kodu dönemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X