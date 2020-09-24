Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazandı

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 'Okulum Temiz' projesinde kapsamında ilk orta öğretim kurumu olarak belge almaya hak kazandı.
Kovid19 ile mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Okulum Temiz' projesinde Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Aydın’da ilk belge almaya hak kazanan orta öğretim kurumu oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Fatih Anıl, “Milli Eğitim Bakanlığımızın Covid19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği ‘Okulum Temiz’ projesinde, Aydın’da ilk orta öğretim kurumu olarak belge almaya hak kazandık. Belgenin alınmasında emeği geçen başta müdür baş yardımcımız Metin Taga'ya, müdür yardımcılarımız Sibel Cengiz ve Dilek Yiğit'e, öğretmenlerimiz Mefharet Kılınç ile Gürcan Alparslan'a ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Okulumuza hayırlı olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.