NTO’nun, ‘Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ toplantıları sürüyor

Nazilli Ticaret Odası, 12 komite ve 4 bin 300 üyesi ile bölge ekonomisinin canlanması ve ihracatın artması için çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle belli aralıklarla yapılan ‘Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı son toplantısında Başkan Arslan ve Komite Başkanları AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile buluştu.

Nazilli Ticaret Odasında yapılan toplantıya Aydın AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve komite üyeleri katıldı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda üyelerden gelen sorunlar ve çözüm önerileri milletvekiline sunuldu. NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, başlıklar halinde hazırlamış oldukları sorunları farklı zamanlarda düzenledikleri toplantılarda ilgili vekillerle bir araya gelerek çözüm yollarını aradıklarını ifade ederek, “Bu toplantımızda da çok değerli AK Parti Aydın Milletvekilimizle yine bir araya geldik. Geçmişte sunduğumuz sorunlar ve çözümlenenlerle birlikte yenilerini masaya yatırdık. 12 komite ve 4 bin 300 üyesi ile bölgenin ekonomisinin canlanması ve ihracatın artması için çalışan bir ticaret odası olarak özellikle pandemi döneminde daha fazla desteğe ihtiyacımız olduğunu vurguladık. Sorumluluk sahamızda bulunan Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerini ilgilendiren ‘Sorunlar ve çözüm önerileri’ başlıklı toplantılarımız ilgili kişilerle devam edecek” dedi.

Başkan Arslan, “Gıda İşletmeleri Üretim/İşleme Alanı Sorunu, Nazilli OSB genişleme çalışmaları, Sümerbank’ın tekrar canlandırılması, Pandemi sürecinde çıkan kredi ödemelerinin ötelenmesi, Atıl durumda bulunan eski devlet hastanelerinin değerlendirilmesi ve Nazilli’nin 3. Bölge desteklerinden yararlanabilmesi durumları ile birçok sorunu daha tartıştık” dedi.

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