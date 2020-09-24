NTO’nun, ‘Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ toplantıları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NTO’nun, ‘Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ toplantıları sürüyor

İHA

Nazilli Ticaret Odası, 12 komite ve 4 bin 300 üyesi ile bölge ekonomisinin canlanması ve ihracatın artması için çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle belli aralıklarla yapılan 'Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı son toplantısında Başkan Arslan ve Komite Başkanları AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile buluştu.

NTO’nun, ‘Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ toplantıları sürüyor

Nazilli Ticaret Odası, 12 komite ve 4 bin 300 üyesi ile bölge ekonomisinin canlanması ve ihracatın artması için çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle belli aralıklarla yapılan ‘Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı son toplantısında Başkan Arslan ve Komite Başkanları AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile buluştu.
Nazilli Ticaret Odasında yapılan toplantıya Aydın AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve komite üyeleri katıldı.
Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda üyelerden gelen sorunlar ve çözüm önerileri milletvekiline sunuldu. NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, başlıklar halinde hazırlamış oldukları sorunları farklı zamanlarda düzenledikleri toplantılarda ilgili vekillerle bir araya gelerek çözüm yollarını aradıklarını ifade ederek, “Bu toplantımızda da çok değerli AK Parti Aydın Milletvekilimizle yine bir araya geldik. Geçmişte sunduğumuz sorunlar ve çözümlenenlerle birlikte yenilerini masaya yatırdık. 12 komite ve 4 bin 300 üyesi ile bölgenin ekonomisinin canlanması ve ihracatın artması için çalışan bir ticaret odası olarak özellikle pandemi döneminde daha fazla desteğe ihtiyacımız olduğunu vurguladık. Sorumluluk sahamızda bulunan Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerini ilgilendiren ‘Sorunlar ve çözüm önerileri’ başlıklı toplantılarımız ilgili kişilerle devam edecek” dedi.
Başkan Arslan, “Gıda İşletmeleri Üretim/İşleme Alanı Sorunu, Nazilli OSB genişleme çalışmaları, Sümerbank’ın tekrar canlandırılması, Pandemi sürecinde çıkan kredi ödemelerinin ötelenmesi, Atıl durumda bulunan eski devlet hastanelerinin değerlendirilmesi ve Nazilli’nin 3. Bölge desteklerinden yararlanabilmesi durumları ile birçok sorunu daha tartıştık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER İkinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik ...
14 hırsızlık olayının 5 şüphelisi polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 14 hırsızlık olayının 5 şüphelisi polis tarafından ...
Jandarmadan milli parka giren dolmuşlarda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan milli parka giren dolmuşlarda korona ...
Haybulans, sokak hayvanları için 8 ayda 83 bin kilometre yol yaptı
YEREL HABERLER Haybulans, sokak hayvanları için 8 ayda 83 bin ...
Çapahasan Mahallesi’nin sorunları yerinde dinlendi
YEREL HABERLER Çapahasan Mahallesi’nin sorunları yerinde dinlendi
Başkan Atabay, “Çerçioğlu’na yapılan saldırı kabul edilemez”
YEREL HABERLER Başkan Atabay, “Çerçioğlu’na yapılan saldırı kabul ...
Başkan Çerçioğlu’na bir destek Başkan Atay’dan geldi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu’na bir destek Başkan Atay’dan geldi
Selanikli romanlardan Başkan Atabay’a destek
YEREL HABERLER Selanikli romanlardan Başkan Atabay’a destek
Kuşadası Kocagöl’de balık ölümleriyle ilgili inceleme yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Kocagöl’de balık ölümleriyle ilgili inceleme ...
Kaymakam Şahin, üzüm bağlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin, üzüm bağlarında incelemelerde bulundu
Foça’daki “emekli öğretmen” cinayetinin zanlısı Kuşadası’nda yakalandı
YEREL HABERLER Foça’daki “emekli öğretmen” cinayetinin zanlısı ...
Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, “Okulum Temiz Belgesi” ...
Pazar yerlerinde kurallara uymayan 6 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Pazar yerlerinde kurallara uymayan 6 kişiye ceza ...
Caferli’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, biri bayan 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Caferli’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, biri ...
Büyükşehir 'Ege Yem' ile üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir 'Ege Yem' ile üreticinin yüzünü güldürüyor
Çay içmek için mola verdiği Aydın'da 2 fırın açtı
YEREL HABERLER Çay içmek için mola verdiği Aydın'da 2 fırın açtı
Kuşadası’nda 10 hırsızlık şüphelisinin duruşması 12 saat sürdü Polisin MOBESE kameralardan tespit ettiği 8 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 10 hırsızlık şüphelisinin duruşması 12 ...
Gerga Antik Kenti'nde ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Gerga Antik Kenti'nde ilk kazma vuruldu
Aydın’da HES Kodu denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da HES Kodu denetimleri yapıldı
Didim’deki makilik yangını korkuttu Yangında 250 dekarlık makilik yangında zarar gördü
YEREL HABERLER Didim’deki makilik yangını korkuttu Yangında 250 ...
Kuşadası'nda hırsızlar, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda hırsızlar, güvenlik kamerasından tespit ...
Başkan Kaplan'dan yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Kaplan'dan yüz yüze eğitime başlayan ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli ...
Şehir içi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Şehir içi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nden Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X