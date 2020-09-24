14 hırsızlık olayının 5 şüphelisi polis tarafından yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 14 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yapılan çalışma ile yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’da meydana gelen 5 adet ikametten hırsızlık, 4 adet Camiden Hırsızlık 3 adet Motorsiklet Hırsızlığı, 2 adet Otodan Hırsızlık olayları ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 14 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.