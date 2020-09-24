Germencik’te 156 işletme denetlendi

Aydın’ın Germencik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 156 işyerinde denetleme yapıldı.

Kovid19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde tedbirler alınmaya devam ederken, korona virüs denetimleri de sıkılaştırıldı. Germencik Kaymakamlığı koordinesinde alınan tedbirler kapsamında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Kovid19 tedbirleri kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 21 berber ve kuaför, 2 ticari taksi ve minibüs durağı, 5 taksi, 13 minibüs, 7 market, 53 kahvehane ve çay ocağı, 42 Lokanta, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 1 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 1 internet kafe, 4 kooperatif olmak üzere toplam 156 işletmede denetimler gerçekleştirildi. 6 ekip ve 18 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde işletmelere gerekli uyarılar ve bilgilendirme yapılırken, tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlemler gerçekleştirildi.



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