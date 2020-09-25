Aydın’da 50 çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı

Aydın’da ihtiyaç sahibi engelli ve yardıma ihtiyacı olan 50 çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı.

Avrupa Elele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Hocazade, Genel Başkan Yardımcısı Ertugrul Karakaya, Şube Yönetim Kurulu üyesi Hamit Turgut, Kadın Kolları Başkanı Emine Aydoğan Atalay, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ayakkabı yardımları Avrupa Elele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı Aydın Başkanı Okan Atalay öncülüğünde Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Avrupa Elele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı Aydın Şube Başkanı Okan Atalay, “Avrupa Elele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı olarak bugün ilk dağıtımımızı gerçekleştirdik. Almanya'dan bu güzel yardım kampanyası için gelen Genel Başkanımız Cengiz Hocazade'ye teşekkür ederim. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere ayakkabı yardımında bulunduk. Bağışlarda bulunan tüm yardımseverlerimize teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Her geçen gün daha fazla kişiye ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız. Engelli, yaşlı, şehit ve gazi yakınlarına ulaşıp, ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.



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